Туристы пожаловались на отравление в Турции

В редакцию поступила жалоба на массовое отравление в турецком отеле Master Family Club 5* в Анталье. По словам нашей читательницы, симптомы 1 июня почувствовала не только она и ее ребенок, но и другие гости.

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«Врач в отеле ничего не сказал, предложил поехать в больницу, но я отказалась. Заплатила франшизу по страховке и 25 долларов, чтобы купили мне лекарства, так как я не в силах была дойти до аптеки. Пока я была в медпункте, подходила еще беременная женщина с теми же симптомами. Ее повезли в больницу», – рассказала туристка и добавила, что видела на территории гостиницы несколько машин скорой помощи.

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Эту информацию редакции TourDom.ru подтвердил один из турагентов:

«У меня туристы были в этом отеле с 25 мая 7 ночей, тоже говорили о массовом отравлении».

В самом отеле на запрос редакции в течение нескольких дней не отвечали. Если судить по свежим отзывам соцсетях, отдыхающие подобных случаев не описывали. Наоборот, питание хвалили: «В основном ресторане, чтобы перепробовать все блюда, и месяца не хватит».

В филиале компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» TourDom.ru сообщили, что подобных жалоб от клиентов в Турции в этом году не было.

«Структура обращений в Турции из года в год примерно одинакова, а их частота остается на стабильно низком уровне», – отметила директор Юлия Алчеева.

По ее данным, в сезоне лето-2022 (с мая по сентябрь) основные обращения к медикам в Турции были связаны с ОРЗ (35%). Заболевания ЖКТ занимали 26% от всех случаев. На третьем месте по частоте – различные травмы (11%), на четвертом – ожоги и аллергические реакции (8%).

Очевидно, с началом высокого сезона жалобы на отравление могут возникать чаще.

«Большое скопление людей, бассейны, где-то не очень чистые руки, жара и т. д.», – перечислила причины руководитель туркомпании «Валенсия» Валентина Дмитриева.