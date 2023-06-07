Red Wings запустила прямые рейсы из Казани в Новый Уренгой

Из Нового Уренгоя в Казань начал летать еще один перевозчик. Компания Red Wings будет обслуживать данное направление по средам.

«Вылеты самолетов Red Wings из крупнейшего ямальского аэропорта в главный город Татарстана запланированы с 7 июня по средам в 11:10», – говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани газовой столицы.

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100, пассажиры проведут в пути около трех часов. Кроме того, полеты по указанному направлению продолжит выполнять авиакомпания UVT Aero. Перевозчик летает в столицу Татарстана по вторникам на лайнерах Bombardier CRJ-200.