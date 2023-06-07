Итальянское консульство требует загранпаспорта у юных туристов

Оформить итальянский шенген на несовершеннолетнего теперь можно будет только по его личному загранпаспорту. Заявления на детей, вписанных в родительский документ, приниматься не будут. О новых правилах подачи документов сообщил визовый центр Italy VMS, сославшись на распоряжение Генконсульства Италии в Москве.

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Этот визовый центр осуществляет деятельность в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. При этом есть и ещё один Almaviva, который работает в Москве и 7 регионах. Он не делал дополнительных сообщений, но в требованиях к документам также прописано наличие загранпаспорта для детей любого возраста.

«Итальянская виза – это полдела. Но и с ней везти ребенка без загранпаспорта – не самая лучшая идея. Пограничники легко могут не выпустить», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», сталкивавшиеся с подобными ситуациями.