"Уральские авиалинии" запускают рейсы из Екатеринбурга в Казань

"Уральские авиалинии" с 23 июня запускают рейсы из Екатеринбурга в Казань
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 23 июня приступает к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Казань. Они будут совершаться дважды в неделю, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика в среду.
"С 23 июня запускаем новый рейс по маршруту Екатеринбург - Казань - Екатеринбург по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.
По данным с сайта аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, сейчас полеты между городами осуществляет компания Red Wings.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.