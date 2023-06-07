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"Уральские авиалинии" с 23 июня запускают рейсы из Екатеринбурга в Казань

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 23 июня приступает к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга в Казань. Они будут совершаться дважды в неделю, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика в среду.

"Уральские авиалинии" запускают рейсы из Екатеринбурга в Казань
© РИА Новости

"С 23 июня запускаем новый рейс по маршруту Екатеринбург - Казань - Екатеринбург по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.

По данным с сайта аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, сейчас полеты между городами осуществляет компания Red Wings.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.

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