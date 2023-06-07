Уловки с таймшером портят отдых в Египте туристам из России

Туристы, отдыхающие в Египте в отеле Domina Coral Bay, продолжают попадаться на уловки, связанные с оформлением таймшера. О новом случае в закрытом телеграм-канале «Источники ТурДома» рассказал турагент. «Людей пригласили на мини-обед, который в итоге затянулся на 3 часа. Они сомневались, но их уговаривали. А потом кто-то за соседним столиком устроил показательную продажу – подписал таймшер на 30 лет. Вот и наши согласились. Оплатили 1 тыс. евро авансом. Договор читали, но, утомившись от долгих разговоров и жары, до конца не вникли. Уже через несколько часов, когда выдали еще несколько страниц с пояснениями, сразу как пелена спала. Многого, что обещали на словах, не оказалось. Кроме того, в договоре не прописан вариант расторжения. А вот пункт об автоматическом аннулировании аванса в случае неоплаты полной стоимости, есть».

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Туристы прямо сейчас продолжают отдыхать в том же отеле. Вот только мыслей о море стало чуть меньше – их головы заняты тем, как вернуть потраченные деньги. Ведь договор, который они подписали, действует 5 лет.

О реальных случаях успешного возврата денег, внесенных в качестве предоплаты за таймшер, доподлинно неизвестно. Однако аванс туристы переводили по безналичному расчету не на египетскую или какую-либо другую иностранную фирму, а на счет юрлица «Домина Рус», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Это позволяет им решить спорную ситуацию в судебном порядке.