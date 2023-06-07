Турагент была шокирована от отзывов клиентов после отдыха в Турции

Белорусский турагент отправила своих путешественников на отдых в бюджетный пятизвездочный отель в турецком Кемере.

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Турагент из Беларуси неприятно удивилась, когда услышала отзывы от своих клиентов, отдыхавших в пятизвездочном отели Турции.

Отдыхающие подтвердили свои слова фотографиями. Как сообщает издание TourProm, речь про гостиницу White Lilyum Hotel в Кемере.

Путешественники взяли в мае тур на 12 ночей, заплатив почти тысячу евро за одноместный номер и 800 евро за одного человека в двухместных апартаментах. По словам отдыхающих, в номерах пахло плесенью, а белье было грязное, как и униформа поваров отеля. Также отмечается, что еда была невкусная и кислая.