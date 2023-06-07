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Плевавшая в попутчиков пьяная пассажирка попала на видео и стала звездой в сети

Пассажирка рейса Southwest Airlines легла на пол в проходе самолета, чтобы плевать в попутчиков, и стала звездой в сети. Инцидент попал на видео, которое публикует New York Post (NYP).

На кадрах видно, как пьяная женщина лежит между рядами в салоне, а сидящая рядом попутчица критикует ее за агрессивное поведение. В ответ дебоширка приподнялась и плюнула в оппонентку, после чего попыталась сделать то же самое с мужчиной напротив, однако тот успел закрыться локтем.

Стюардессе пришлось прикрыть рот пассажирке листом бумаги и силой вывести ее из самолета после экстренной посадки. Распространившееся в TikTok видео стало вирусным и насмешило пользователей сети. Юзеры стали активно комментировать ролик и спрашивать, что заставило пассажирку так себя вести.

Не уточняется, куда именно летел самолет Southwest Airlines. По данным издания, ролик был опубликован 5 июня.

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