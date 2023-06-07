Россиянка полгода прожила на Бали, тратя в месяц 50 000 рублей

Россиянка с Камчатки полгода прожила на Бали, тратя в месяц 50 000 рублей. 22-летняя Ксения Машенина перебралась на остров в Индийском океане и работала удалённо в одной российской фирме. Жила она с подругой в двухэтажном доме-отеле, каталась на сёрфе, разъезжала на байке и даже подлечилась в местной больнице. Девушка подробно рассказала, как ей удалось сильно не тратиться и жить с кайфом.

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Сколько стоит оформить визу на Бали

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Ксения Машенина рассказала «Тинькофф Журналу», что пользовалась туристической визой В211A, которая действует два месяца. При этом её можно дважды продлить на такой же срок. Россиянка так и сделала.

Документ Ксения оформляла через визовое агентство, находящееся прямо на Бали. Ей обошлось это в 260$ — 21 317 рублей по курсу на ноябрь 2022 года. В стоимость вошло ещё открытие местной банковской карты. Визу сделали за 2 недели.

Сколько стоит жить на Бали

Жила Ксения на полуострове Букит, что в южной части Бали. Россиянка выбрала это место, потому что оно больше всего подходит для сёрфингистов: много пляжей, до океана не больше 20 минут на байке, относительно мало туристов.

Вместе с подругой она снимали двухэтажный дом-отель (гестхаус) за 4 млн индонезийских рупий, или 21 888 рублей в месяц. Платили девушки пополам, поэтому у каждой уходило только около 11 000 рублей в месяц. Включим сюда ещё плату за быстрый мобильный интернет — 410 рублей.

Сколько стоит еда на Бали

Ксения — вегетарианка, поэтому питалась растительной пищей.

«Я часто ходила завтракать, обедать и ужинать в варунги — местные кафе. Средний чек в них — 274–547 рублей», — рассказала россиянка. На завтрак она заказывала смузи-боул или скрэмбл с хлебом.

В месяц на еду вне дома уходило около 10 944 рубля. А в гестхаусе она питалась овощами, фруктами с йогуртом или гранолой, салатом из авокадо и помидоров, сыром, макаронами и привезённой из России гречкой. По словам Ксении, цены на Бали почти такие же, как на родине. Один поход на рынок — примерно 1100 рублей.

Транспорт и развлечения на Бали

По острову Ксения передвигалась арендованном байке Honda Scoopy. В месяц платила за него 4651 рубль. Потом пересела на Yamaha Lexi за 6566 рублей в месяц. Ещё на бензин девушка тратила примерно 2190 рублей.

«Без байка на Бали сложно, потому что расстояния большие, а тротуаров нет, к тому же жарко ходить пешком», — объяснила она.

А основным досугом россиянки был сёрфинг. Она заказала доску у местного мастера и заплатила за изготовление 27 360 рублей. Говорит, в России потратила бы вдвое больше. Каждый месяц Ксения тратила на ремонт доски 547 рублей.

Медицина на Бали

Ксения рассказала, что на острове обожгла ногу о трубу байка. Обратилась в больницу. Благодаря страховке россиянка смогла подлечиться бесплатно. Она предупредила: медицина на Бали не в меру дорогая. Один приём у врача може стоить порядка 10 000 рублей.

Итого Жильё — 11 000 рублей.

Еда — 11 000 рублей.

Байк — 8755 рублей.

Ремонт доски для сёрфинга — 547 рублей.

Прочие расходы (лекарства, одежда, алкоголь в барах и т. п.) — 9850 рублей.

Вышло чуть меньше 50 000 рублей. Ксения говорит, что можно тратить и меньше — всё зависит от потребностей отдельно взятого человека.