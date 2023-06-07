Первый прямой авиарейс запустили между Читой и Петербургом

«Маршрут, который мы открываем сегодня – уникальный для Забайкалья. Прямых рейсов до Санкт-Петербурга не было даже в советское время. Думаю, он будет пользоваться спросом. Кроме того, забайкальцам доступны субсидированные авиабилеты, что позволит путешествовать большему количеству людей. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы сделать билеты доступнее, а города ближе», - сказал и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алдар Бальжиров.