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Первый прямой рейс из Читы до Санкт-Петербурга отправился в Северную столицу страны

В аэропорту Читы 7 июня прошла инаугурация - торжественная церемония открытия прямого рейса по маршруту Чита – Санкт-Петербург, который выполняет компания iFly. Провожали борт по авиационной традиции с поздравлениями и подарками первому пассажиру. С запуском рейса всех поздравили руководитель краевого Минстроя Алдар Бальжиров, заместитель министра Сергей Кривощёков, представители авиаперевозчика и аэропорта Читы.

Первый прямой авиарейс запустили между Читой и Петербургом
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«Маршрут, который мы открываем сегодня – уникальный для Забайкалья. Прямых рейсов до Санкт-Петербурга не было даже в советское время. Думаю, он будет пользоваться спросом. Кроме того, забайкальцам доступны субсидированные авиабилеты, что позволит путешествовать большему количеству людей. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы сделать билеты доступнее, а города ближе», - сказал и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алдар Бальжиров.

Полёты из Читы в Санкт-Петербург будут совершаться на широкофюзеляжном комфортабельном пассажирском самолёте Airbus A330 вместимостью до 370 человек.

«Это максимальный тип самолёта, который мы можем принять в нашем аэропорту. Для нас это важное событие и ещё один виток развития маршрутной сети Забайкалья», - рассказал первый заместитель генерального директора аэропорта Читы Денис Каминский.

По его словам, специалисты аэропорта для встречи борта провели предварительную подготовку, изучили техническую документацию, прошли онлайн-обучение. Теперь они в полной мере готовы к обслуживанию рейсов. В первый полёт из Читы в Северную столицу России отправились 190 пассажиров.

Рейсы из Читы в Санкт-Петербург будут выполняться один раз в неделю: вылет в среду в 13:25, обратно – каждый вторник в 7:55. Время в пути составит 6 часов 40 минут.

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