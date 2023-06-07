В поездах появятся вагоны со стеклянным потолком

РЖД заказали у вагоностроителей специальные туристические вагоны, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

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"Мы поставили задачу вагоностроителям. Почему бы сверху не сделать стеклянный потолок?" - предложил он.

Вагоны со стеклянной крышей не новость, они давно курсируют на железных дорогах Швейцарии, Индии, Канады, Китая и других стран, но есть надежда, что наши сделают лучше.

Пока в РЖД размышляют над туристическими поездами, в Кировской области один такой уже запустили, причем еще в прошлом году. Правда, вместо стеклянного потолка в одном его вагоне застеклили пол. Идея, конечно, нетривиальная, но почему бы нет?

В Кировской области ходит вагон со стеклянным полом

"У нас ходит первый и на данный момент единственный в мире открытый панорамный железнодорожный вагон со стеклянным полом", - рассказали в местном музее железной дороги.