В поездах появятся вагоны со стеклянным потолком
РЖД заказали у вагоностроителей специальные туристические вагоны, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.
"Мы поставили задачу вагоностроителям. Почему бы сверху не сделать стеклянный потолок?" - предложил он.
Вагоны со стеклянной крышей не новость, они давно курсируют на железных дорогах Швейцарии, Индии, Канады, Китая и других стран, но есть надежда, что наши сделают лучше.
Пока в РЖД размышляют над туристическими поездами, в Кировской области один такой уже запустили, причем еще в прошлом году. Правда, вместо стеклянного потолка в одном его вагоне застеклили пол. Идея, конечно, нетривиальная, но почему бы нет?
В Кировской области ходит вагон со стеклянным полом
"У нас ходит первый и на данный момент единственный в мире открытый панорамный железнодорожный вагон со стеклянным полом", - рассказали в местном музее железной дороги.
Поезд курсирует по Каринской узкоколейной железной дороге из центра Кирово-Чепецка в микрорайон Каринторф. Эта узкоколейка работает с 1940-х годов.