Эксперт озвучил самую частую причину потери багажа при перелете
Одна из самых распространенных причин утраты багажа при перелете – это потеря его маркировки в процессе сортировки. Например, если ярлык где-то прилип либо его сорвало. Об этом "РИА Новости" рассказал начальник отдела авиационного маркетинга Международного аэропорта Владивосток Дмитрий Хазин.
По его словам, с подобной проблемой чаще всего сталкиваются пассажиры, которые заворачивают чемоданы в чехлы из ткани либо обматывают их пищевой пленкой. В таких случаях бирки отклеиваются с них и теряются.
Специалист также рассказал, как себя вести, если багаж не дошел до своего владельца по прилете. Затерявшиеся чемоданы без какой-либо маркировки остаются в аэропорту. Как правило, владелец приезжает на место, пишет заявление, которое телеграммой распространяется по другим аэропортам с описанием багажа, объяснил Дмитрий Хазин.
Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta рассказала о способе избежать поломки чемодана в путешествии.