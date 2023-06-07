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Эксперт озвучил самую частую причину потери багажа при перелете

Одна из самых распространенных причин утраты багажа при перелете – это потеря его маркировки в процессе сортировки. Например, если ярлык где-то прилип либо его сорвало. Об этом "РИА Новости" рассказал начальник отдела авиационного маркетинга Международного аэропорта Владивосток Дмитрий Хазин.

Эксперт озвучил самую частую причину потери багажа при перелете
© Unsplash

По его словам, с подобной проблемой чаще всего сталкиваются пассажиры, которые заворачивают чемоданы в чехлы из ткани либо обматывают их пищевой пленкой. В таких случаях бирки отклеиваются с них и теряются.

Число непослушных авиапассажиров выросло на треть

Специалист также рассказал, как себя вести, если багаж не дошел до своего владельца по прилете. Затерявшиеся чемоданы без какой-либо маркировки остаются в аэропорту. Как правило, владелец приезжает на место, пишет заявление, которое телеграммой распространяется по другим аэропортам с описанием багажа, объяснил Дмитрий Хазин.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta рассказала о способе избежать поломки чемодана в путешествии.

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