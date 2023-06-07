Археопарк «Сухотино» может появиться на Титовской сопке

«На Титовской сопке в середине мая началась работа по определению особо охраняемой природной территории в формате учебно-научного стационара. Сейчас ученые из Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН проводят работу по определению границ и зонированию, определению эко-троп», - говорится в сообщении.