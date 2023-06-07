Археопарк «Сухотино» может появиться на Титовской сопке

Археопарк «Сухотино» и музей под открытым небом могут появиться на Титовской сопке, которая получит статус особо охраняемой природной территории. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.
«На Титовской сопке в середине мая началась работа по определению особо охраняемой природной территории в формате учебно-научного стационара. Сейчас ученые из Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН проводят работу по определению границ и зонированию, определению эко-троп», - говорится в сообщении.
Было отмечено, что к концу 2023 года Титовская сопка получит статус особо охраняемой природной территории, тогда станет возможным строительство этнопарка, визит центра, размещение туристических объектов, проведение археологических раскопок, массовых культурных туристических мероприятий с привлечением научного сообщества.