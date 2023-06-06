Турецкие отели начали предоставлять скидки россиянам

Недельный отдых в Турции на двоих по системе "все включено" в этом сезоне обойдется в 220-250 тыс. руб. Это стоимость среднего чека, рассказали "РГ" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Вице-президент РСТ Дмитрий Горин при этом уточняет, что цены выросли на фоне роста курса доллара. "Корректировка курса валют сильно отражается на ценах. В то же время хочу особо подчеркнуть, что турецкие отели начали снижать цены на 10-15%", - рассказал Горин. По его словам, за 220-250 тыс. руб. можно комфортабельно отдохнуть в четырех- и пятизвездочных отелях.

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На стоимость тура также влияют цены на перелет. Если в прошлом году билет в Турцию в среднем стоил 20 тыс. руб., то сейчас - 40-50 тыс. руб. Но зато это прямые перелеты. Как поясняет Горин, сейчас самолеты летают из 21 российского города и пяти городов Турции. В качестве перевозчиков выступают 12 российских и пять турецких авиакомпаний.

Несмотря на высокие цены, Турция остается направлением N 1 выездного туризма для россиян. В прошлом году страну посетили более 5,2 млн туристов из нашей страны, что на 13% больше, чем в 2021 году. Но пока турпоток не достиг допандемийного уровня: в 2019 году в Турции отдохнули почти 7 млн российских граждан. В этом году, как оценивает Горин, Турция примет не менее 5 млн наших соотечественников. Главное преимущество - прямые рейсы и возможность не тратить деньги на питание. Чтобы сэкономить, Горин советует пользоваться системой раннего бронирования, когда дисконт достигает 40%. Также можно ездить в Турцию вне высокого сезона - в апреле-мае или октябре-ноябре.

Не стоит забывать и про "горящие туры". По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), тур на десять ночей в трехзвездочном отеле в Турции с вылетом 11 июня (полный пакет: перелет, отель, "питание все включено", трансферы, медстраховка) можно купить в районе 106-119 тыс. руб. за двоих. Туры в четырехзвездочные отели с вылетом 11 июня можно было приобрести за 130-178 тыс. руб. на двоих на десять ночей.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) отмечают, что одним из самых любимых направлений для российских туристов остается Египет. Объем перевозок туда растет благодаря регулярным и чартерным рейсам из российских городов. Больше внимания путешественники стали обращать на ОАЭ и Таиланд.

"Причина: более низкие цены на отдых вне сезона и привлекательность этих стран для туристов, ищущих нестандартные варианты отдыха, разнообразные экскурсионные и развлекательные программы", - объясняет вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Чтобы сэкономить, стоит пользоваться системой раннего бронирования, когда дисконт достигает 40%

Новые перспективы, по его словам, открылись для Туниса в связи с возобновлением регулярного авиасообщения. Страна может привлечь туристов морскими курортами, историческими достопримечательностями и кухней. Также для российских граждан стала доступна Куба. Но перелет туда занимает 14 часов в один конец.