Туроператоры сравнили любимые курорты богачей и назвали самый дешевый

Отдых на Сейшелах летом 2023 года обойдется россиянам дешевле, чем отпуск на Мальдивах. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР) , сравнившие цены перелетов на любимые курорты богачей.

Самым дешевым специалисты назвали перелет на сейшельский остров Маэ. В конце июня слетать туда-обратно с багажом получится за 64 тысячи рублей, а перелет на Мальдивы в этот же период будет стоить от 90 тысяч рублей в обе стороны. При этом на отели на Сейшелах, в отличие от Мальдив, массового снижения цен в летнем сезоне нет.