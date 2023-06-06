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Туроператоры сравнили любимые курорты богачей и назвали самый дешевый

Отдых на Сейшелах летом 2023 года обойдется россиянам дешевле, чем отпуск на Мальдивах. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР), сравнившие цены перелетов на любимые курорты богачей.

Туроператоры сравнили любимые курорты богачей и назвали самый дешевый
© Lenta.ru

Самым дешевым специалисты назвали перелет на сейшельский остров Маэ. В конце июня слетать туда-обратно с багажом получится за 64 тысячи рублей, а перелет на Мальдивы в этот же период будет стоить от 90 тысяч рублей в обе стороны. При этом на отели на Сейшелах, в отличие от Мальдив, массового снижения цен в летнем сезоне нет.

В АТОР добавили, что добраться до Сейшел можно прямыми рейсами «Аэрофлота» или стыковочными рейсами Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways и Ethiopian Airlines.

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