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Авиакомпании в ближайшее время ожидают массовых задержек рейсов из РФ в Анталью и обратно

Авиакомпании, выполняющие рейсы в Анталью, всерьез опасаются за работу турецкого аэропорта. Ожидается, что уже скоро воздушная гавань не сможет принимать и отправлять самолеты без значительных сбоев в расписании. А все из-за затянувшегося ремонта одной из взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает издание Airporthaber.

В ближайшее время ожидаются массовые задержки рейсов из РФ в Анталью
© Tourdom

Не так давно аэропорт получил кредит на тотальную реконструкцию. Начать решили с расширения третьей ВПП. Подрядчик приступил к работам в мае и обещал сдать объект к июлю, однако позже срок сдвинулся на конец августа.

При этом многие авиакомпании рассчитывают увеличить число рейсов в Анталью к разгару высокого сезона. Но с учетом ограниченной пропускной способности аэропорта они видят два варианта развития событий: полетные программы придется частично снять или готовиться к постоянным задержкам вылетов.

Турецкий турбизнес в связи с этим опасается резкого падения турпотока, а потому вместе с перевозчиками обратился в Минтранс республики и Главное управление аэропортов страны. Представители авиационной и туристической отраслей попросили ведомства разобраться в ситуации.

Отметим, что признаки грядущего транспортного коллапса в аэропорту Антальи заметны уже сейчас. В частности, после начала реконструкции скорость отправки самолетов в воздушной гавани снизилась почти на 10%. На обслуживание одного рейса уходит примерно 93 минуты. Также упали показатели и по приему бортов. Пунктуальность прибытий сейчас составляет всего 22%, а средняя задержка вылетов – 62 минуты.

Впрочем, администрация аэропорта после обращения авиакомпаний в руководящие ведомства страны все же сообщила, что ремонт постараются завершить до конца этого месяца. По последним данным, работы на взлетно-посадочной полосе прекращены, но еще продолжаются на рулежной дорожке.

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