Red Wings запустит рейсы из России в Оман

Рейсы из России в Оман будут чаще. Авиакомпания Red Wings сообщила, что запускает новые рейсы в Оман: из Петербурга в столицу страны Москат и из Петербурга в другой крупный город Омана — Салалу. Интересен ли Оман российскому бизнесу? Есть несколько факторов для сотрудничества, считает исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев:

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Владимир Дергачев исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП РФ:

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«Главное, что привлекательно, — это политика позитивного нейтралитета, который способствует сохранению мира практически по всем направлениям и делает Оман самостоятельным государством в подходах к политическим и экономическим вопросам. В частности, Оман не идет на поводу у инициируемого Западом санкционного давления на РФ. При этом есть серьезные интересы в развитии инвестиционного сотрудничества с Российской Федерацией. Причем Оман надо рассматривать не только как изолированный ареал, а как новое окно в арабский мир, своего рода транзитный пункт или хаб для расширения российского присутствия в странах Западной Азии и Северной Африки. Этому способствует географическое положение страны и весьма дружелюбные отношения оманцев к России.

Оманцы готовы разговаривать с нами о проведении буровых работ, есть интерес к долгосрочным инвестициям в реальный сектор. Возможно расширение сотрудничества в сфере финансов, что важно, потому что отсутствуют прямые межбанковские связи между российскими и оманскими банками, этим вопросом надо заниматься. Кроме того, туризм — это новое направление, которое могло бы быть исключительно интересным. Есть и ряд проблем. До сих пор товарооборот весьма незначителен. Импорт из Омана представлен в основном полиэтиленовым сырьем, обработанным камнем, некоторыми видами минералов. До сих пор Россия не ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения, в то время как оманская сторона сделала этот шаг еще в 2002 году.

Есть и проблемы с поставками некоторых видов оборудования из-за отсутствия признания российских сертификационных органов и наших сертификатов соответствия в Султанате. В результате многие товары, в которых заинтересованы и оманцы, и мы, так и не пересекли нашу границу. Этими вопросами надо заниматься уже сегодня, иначе завтра мы будем говорить об очередном потерянном рынке».