«Аэрофлот» начнет летать на Пхукет из Хабаровска

С 11 июля «Аэрофлот» впервые начнет летать прямыми регулярными рейсами из Хабаровска на Пхукет. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Вылеты запланированы с периодичностью 2 раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Boeing 777 отправится в Таиланд в 13 часов, а приземлится на острове в 17:45 по местному времени. Пассажиры проведут в пути 7 часов 45 минут.

С Пхукета лайнер вылетит в 20:30, туристы прибудут в Хабаровск на следующий день в 06:45. Таким образом, обратная дорога займет 7 часов 15 минут.

Билеты уже есть в продаже на сайте перевозчика. Кресло на первом рейсе 11 июля можно забронировать за 37 тыс. руб. в одну сторону. Перелет в оба конца обойдется в 47 тыс. руб. Багаж в стоимость билетов не входит.

С 7 июля перевозчик возобновит прямые рейсы в Бангкок из ряда городов Сибири и Дальнего Востока. Вылеты из Новосибирска начнутся с 7-го числа, из Иркутска и Красноярска – с 8-го, из Владивостока – с 9-го. Боинги 737-800 будут отправляться в столицу Таиланда с периодичностью 1–3 раза в неделю.