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Новый глэмпинг в природном парке Нижневартовска откроют в августе

Новый глэмпинг в Нижневартовске (ХМАО) планируют открыть для посетителей в августе. Объект строят на базе крупного природного парка «Ягом» в окрестностях города. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии.

Новый глэмпинг в природном парке Нижневартовска откроют в августе
© Ura.Ru

«Наша цель, после того как закончим здесь форум-зону, дооснастить глэмпинги. Часть мебели пришла, часть мебели в пути. Сейчас надо решить вопрос с утеплением, материалы уже на месте. Утеплим, поставим мебель, будем объявлять конкурс [для предпринимателей]. Постараемся открыть к августу», — сообщил журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко.

Локации загородного отдыха в виде глэмпингов — один из трендов в создании общественных природных пространств, сейчас их активно стали развивать по всему региону. По словам эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, подобный формат строений дизайнеры и архитекторы «подсмотрели» за рубежом. В разных странах их создают в различных стилях, начиная с шатров и юрт и заканчивая домиками на деревьях и куполами.

«Основное преимущество глэмпинга — возможность наслаждаться природой, не жертвуя комфортом. В отличие от стандартных домов на базах отдыха, глэмпинг-дома обычно имеют более экологически „чистый“ дизайн и могут быть выполнены из натуральных материалов, прежде всего, различных пород дерева. Они также могут быть более доступными в плане стоимости, чем стандартные дома на базах отдыха. Хотя, конечно, все зависит от конкретного проекта и комплектации», — комментирует эксперт.

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