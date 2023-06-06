Новый глэмпинг в природном парке Нижневартовска откроют в августе

«Основное преимущество глэмпинга — возможность наслаждаться природой, не жертвуя комфортом. В отличие от стандартных домов на базах отдыха, глэмпинг-дома обычно имеют более экологически „чистый“ дизайн и могут быть выполнены из натуральных материалов, прежде всего, различных пород дерева. Они также могут быть более доступными в плане стоимости, чем стандартные дома на базах отдыха. Хотя, конечно, все зависит от конкретного проекта и комплектации», — комментирует эксперт.