В Крыму заявили о готовности к курортному сезону
Министерство курортов и туризма республики Крым совместно с региональным министерством транспорта работают над улучшением логистики полуострова, сказала НСН Алла Пономаренко.
В Крыму все готово к началу нового курортного сезона, крымчане приглашают всех желающих искупаться в море и отведать кухню всех крымских народов. Об этом НСН заявила заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.
Ранее стало известно, что турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка в среднем на 20%, оставив их прежними для европейцев. Об этом сообщило издание «Известия».
Отмечается, что местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны.
Пономаренко отметила, что Крым готов оказать теплый прием соотечественникам.
«Наши отели готовы встретить россиян. Министерство курортов и туризма региона, а также региональное Министерство транспорта совместными усилиями продумывают улучшение логистики, запускают дополнительные поезда, продлевают маршруты отдельных поездов. Открыты все дороги, приезжайте, оцените наше крымское гостеприимство, попробуйте кухню всех народов многонационального Крыма! К тому же, в Крыму уже можно купаться в море», — сказала Пономаренко.