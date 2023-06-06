В Крыму заявили о готовности к курортному сезону

Министерство курортов и туризма республики Крым совместно с региональным министерством транспорта работают над улучшением логистики полуострова, сказала НСН Алла Пономаренко.

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В Крыму все готово к началу нового курортного сезона, крымчане приглашают всех желающих искупаться в море и отведать кухню всех крымских народов. Об этом НСН заявила заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко.

Ранее стало известно, что турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка в среднем на 20%, оставив их прежними для европейцев. Об этом сообщило издание «Известия».

Отмечается, что местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны.

Пономаренко отметила, что Крым готов оказать теплый прием соотечественникам.