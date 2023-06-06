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Из аэропорта Ингушетии организуют 14 рейсов в Джидду для паломников

С 7 по 19 июня из ингушского аэропорта Магас будет выполнено 14 рейсов, которые доставят в Саудовскую Аравию паломников, желающих совершить хадж.

Из аэропорта Ингушетии организуют 14 рейсов в Джидду для паломников
© «Это Кавказ»

«200 ингушских паломников вылетят 7 июня в 6:40 из аэропорта Магас. В этот же день уже вечером в 17:50 на святые земли отправится второй рейс с таким же количеством людей. Рейс прямой: паломники на самолете Boeing 737 900 отправятся в Джидду (Саудовская Аравия), затем на автобусах доберутся до гостиниц, а в обратную сторону перелеты будут организованы из Медины», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.

Отмечается, что всего планируется отправить 14 бортов, которые суммарно перевезут 2800 человек. Так как квота на число паломников из Ингушетии в этом году составляет 1300 мест, то остальные места в самолетах смогут занять желающие совершить хадж из других регионов.

Хадж — это паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанным с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда, в частности, к мечети Аль-Харам. По времени оно приурочено к празднику жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама. Считается, что каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.

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