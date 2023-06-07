Роспотребнадзор выявил в Дагестане опасные для купания пляжи

В этом году официальное открытие пляжного сезона в Дагестане состоится 10 июня. В прошлом году, впервые за много лет, Роспотребнадзор разрешил купаться на пляжах юга республики, в Избербаше и Дербенте. Здесь качество воды соответствовало всем нормам. В нынешнем году Роспотребнадзор назвал места, где купание запрещено. Это Махачкала, Каспийск и Магарамкентский район. В Избербаше исследование морской воды еще не завершено. Единственная локация, которая на данный момент отвечает санитарным нормам, - это Дербент.

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С жалобами на неприятный запах и загрязнение воды обратились живущие возле моря махачкалинцы. На место выехали сотрудники Махачкалинской природоохранной прокуратуры. Их глазам предстали бетонные трубы, откуда прямиком в море вытекала зловонная жижа. Экспертиза показала превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Загрязнение морской среды". Ущерб правоохранители оценили в 22 миллиона рублей. Кто виноват в случившемся, разбираются следователи.

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В городской администрации рассказали, что по трубам в море должны стекать ливневые стоки. Скорее всего, кто-то незаконно сделал врезку в линию и подключил туда канализацию, предположили в мэрии. При этом региональные структуры заявляют, что у них нет полномочий бороться с загрязнением Каспия.

"Каспийское море является объектом федерального экологического надзора. Мы имеем право только зафиксировать нарушение и составить акт, но он будет передан в Росприроднадзор. Полномочий выписывать штрафы и кого-то наказывать у министерства нет", - пояснили в минприроды Дагестана.

По данным экспертов, в республике около 70 процентов канализационных стоков без очистки попадают в Каспийское море. В год это почти 75 миллионов кубометров. Лабораторные исследования показали, что на некоторых участках морской акватории загрязнение воды превышает допустимые нормы более чем в 30 раз.

Решить проблему давно должен был канализационный коллектор между Махачкалой и Каспийском. Его начали прокладывать еще в советское время, в 1986 году. Из запланированных 15 километров проложили около половины. Затем из-за отсутствия финансирования работы остановили. Несколько лет назад дагестанские власти анонсировали планы возобновить строительство коллектора. Но за десятки лет многое изменилось. Население Махачкалы увеличилось почти до миллиона человек, город разросся. Когда стали проверять первоначальную схему расположения коллектора и сравнивать с городской картой, выяснилось, что земельные участки, расположенные над подземными шахтами, находятся в собственности физических лиц. Без их согласия проводить работы невозможно, а переговоры с владельцами участков затянулись.

В свою очередь, Каспийск из небольшого провинциального городка стал крупным населенным пунктом. Кроме того, сюда перевели из Астрахани Каспийскую флотилию, был построен военный городок. Все эти факторы следует учесть при строительстве подземных сетей.

Пока пилотный проект строительства очистных сооружений мощностью 25 тысяч кубических метров в сутки реализуется только в Дербенте. Объект планируется ввести в эксплуатацию совсем скоро, идет пусконаладка и обучение персонала. Но одна из главных проблем уже решена: сбросы неочищенных стоков в рекреационной зоне побережья Каспийского моря ликвидированы, заверили в администрации города.

А что же остальные населенные пункты? В минстрое Дагестана рассказали "РГ", что разработана новая концепция строительства канализационных очистных сооружений для Махачкалы и Каспийска на сумму 22 миллиарда рублей.

Получила поддержку программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Она включает увеличение общей производительности главной канализационной насосной станции в Махачкале, реконструкцию насосной станции и напорных коллекторов в Каспийске и глубоководный выпуск в море очистных сооружений.