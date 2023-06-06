Авиакомпании увеличили число рейсов между странами СНГ

Сразу несколько авиакомпаний расширили свою полетную программу между странами Содружества.

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Со 2 июня авиакомпания «Туркменистан» возобновила авиарейсы между Алматы и Ашхабадом. Полеты будут один раз в неделю, по пятницам. Билет на ближайший рейс можно купить за 29,5 тысяч российских рублей.

«Узбекские авиалинии» запускают регулярные рейсы в Чечню. Самолеты начнут летать с 26 июня. Из Ташкента в Грозный – по понедельникам и четвергам. Из Грозного в Ташкент – по вторникам и пятницам. Стоимость билета – от 11 до 13 тысяч рублей.