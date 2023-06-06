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Ряд авиакомпаний расширили полетную программу между странами СНГ

Сразу несколько авиакомпаний расширили свою полетную программу между странами Содружества.

Авиакомпании увеличили число рейсов между странами СНГ
© Мир24

Со 2 июня авиакомпания «Туркменистан» возобновила авиарейсы между Алматы и Ашхабадом. Полеты будут один раз в неделю, по пятницам. Билет на ближайший рейс можно купить за 29,5 тысяч российских рублей.

«Узбекские авиалинии» запускают регулярные рейсы в Чечню. Самолеты начнут летать с 26 июня. Из Ташкента в Грозный – по понедельникам и четвергам. Из Грозного в Ташкент – по вторникам и пятницам. Стоимость билета – от 11 до 13 тысяч рублей.

Buta Airways с сегодняшнего дня увеличивает число рейсов Баку-Уфа. Полеты теперь будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Самый дешевый билет можно купить за 9 тысяч рублей.

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