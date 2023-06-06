Число летающих по России пассажиров достигло рекордного значения

По данным ведомства, за период с января по апрель 2023 года показатели внутренних пассажирских авиаперевозок выросли к аналогичному периоду прошлого года на 15,5 процента или до 22,5 миллиона человек.

Тем временем объем пассажирских перевозок из России за границу за первые четыре месяца 2023 года составил 6,3 миллиона человек. Это на 27,5 процента больше, чем в 2022 году, и на 54,3 процента меньше рекордного 2019-го. Отмечается, что тогда на долю международного авиасообщения у российских перевозчиков приходилось 40 процентов пассажиропотока, в 2023-м — 22 процента.