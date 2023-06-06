У россиян появится быстрый способ добраться до Абхазии

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Скоростные «Ласточки» начнут ездить между Сочи и Абхазией

Из Сочи в Абхазию запускают скоростную «Ласточку». Поезд будет ходить с 8 июня 2023 года. Его запускают в связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении, сообщают в РЖД.

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© BFM.RU

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«Ласточки» будут ежедневно отправляться из Сочи около полудня по московскому времени. Из аэропорта города — около 19:00. Из Гагры в Сочи (без заезда в аэропорт) — в 07:30 утра, из Гагры в аэропорт Сочи — в 15:15.

Время в пути составит около трех часов. Билетов в продаже на сайте РЖД на момент публикации материала не было. Новый поезд может значительно разгрузить направление, говорит сочинский журналист Олег Смеречинский:

Олег Смеречинский сочинский журналист «В пик сезона летом в среднем около 8 тысяч человек пересекают границу с Абхазией и в ту и в другую сторону. Штатное расписание по «Ласточке» — четыре рейса в сутки по 850 человек, это даже не 10%. Если логистика подхода и удобство пересечения границы будет на уровне, то это может значительно разгрузить пункт пропуска Псоу, это крайне удобная штука. Единственное, люди не привыкли к транспорту подобного рода, потому что он, бывает, открывается только в сезон. Пробуют разгрузить, это отличная идея, отличный процесс, и хорошо, если он взлетит. Если мы коснемся начала истории молодой России, [электропоезд] был, им мы были связаны всегда. Он плотно по расписанию не ходил, это в основном поезда, они непригодны для местного использования. Если пойдет комфортабельная «Ласточка», а не постсоветские электрички ЭР — это очень хороший знак. Я думаю, что это направление будет востребовано, это способно значительно разгрузить по количественным характеристикам».

В зависимости от маршрута составы будут совершать остановки на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста. Между городами будут курсировать пятивагонные «Ласточки» комплектации «стандарт», в которых есть розетки для подзарядки мобильных устройств, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха. Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту, напоминают в РЖД.

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