У россиян появится быстрый способ добраться до Абхазии

Олег Смеречинский сочинский журналист «В пик сезона летом в среднем около 8 тысяч человек пересекают границу с Абхазией и в ту и в другую сторону. Штатное расписание по «Ласточке» — четыре рейса в сутки по 850 человек, это даже не 10%. Если логистика подхода и удобство пересечения границы будет на уровне, то это может значительно разгрузить пункт пропуска Псоу, это крайне удобная штука. Единственное, люди не привыкли к транспорту подобного рода, потому что он, бывает, открывается только в сезон. Пробуют разгрузить, это отличная идея, отличный процесс, и хорошо, если он взлетит. Если мы коснемся начала истории молодой России, [электропоезд] был, им мы были связаны всегда. Он плотно по расписанию не ходил, это в основном поезда, они непригодны для местного использования. Если пойдет комфортабельная «Ласточка», а не постсоветские электрички ЭР — это очень хороший знак. Я думаю, что это направление будет востребовано, это способно значительно разгрузить по количественным характеристикам».