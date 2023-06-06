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Международная «Ласточка» свяжет Сочи и Гагру с 8 июня

В связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении с 8 июня холдинг «РЖД» запускает новый международный поезд «Ласточка» Сочи – Гагра.

Международная «Ласточка» свяжет Сочи и Гагру с 8 июня
© Unsplash

На маршруте будут курсировать пятивагонные составы комплектации «Стандарт», в которых есть все для комфортного путешествия.

Таможенный и пограничный контроль на территории России пассажиры будут проходить на станции Веселое. А на территории Абхазии – на станции Цандрипш.

Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

Приобрести билеты можно на официальном сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.

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