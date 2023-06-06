Россияне массово отказались от полетов в Грузию

Граждане России стали массово отказываться от полетов в Грузию после открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает «Аргументы и Факты» («АиФ») со ссылкой на опрошенных туристов.

По информации издания, главным препятствием для отечественных путешественников становятся высокие цены на авиабилеты из Москвы в Тбилиси. Россияне жалуются, что у грузинского перевозчика Georgian Airways стоимость перелета начинается от 60 тысяч рублей в обе стороны. У российской компании «Азимут» ситуация с билетами аналогичная, добавляют туристы. В связи с этим самолеты летают полупустыми.

«Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше. Они сошли с ума!» — возмутился турист Алексей Скоричев из Санкт-Петербурга.

Еще одна собеседница издания, москвичка Анастасия Воротникова заявила, что Грузия всегда была направлением для бюджетных туристов, у которых «денег в обрез». По ее мнению, в нынешней ситуации проще и дешевле добираться туда через Армению на маршрутке.