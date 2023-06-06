Россияне отказываются лететь в Грузию из-за цен на билеты

Россияне отказываются лететь в Грузию из-за высоких цен на билеты
Россияне не спешат лететь в Грузию. Причина в баснословной стоимости билетов по перелёты. К такому выводу пришёл обозреватель «АиФ» после опроса нескольких туристов.
«Билеты из Москвы до Тбилиси на Georgian Airways стоят до 66 тысяч рублей туда-обратно. Если лететь нашими авиакомпаниями, то будет лишь на три тысячи рублей дешевле. Вообще за эти деньги можно в Таиланд слетать. Сумасшествие!», – приводит слова одного из опрошенных «АиФ».
Ещё одна женщина из Москвы отметила, что данное направление всегда было бюджетным. По её мнению, проще вновь слетать в Армению и добраться до столицы Грузии благодаря маршрутке.
«Этот маршрут ещё и продвигают – мол, летите через Тбилиси в Европу. Билеты стоят дороже, чем у турок. Лучше действительно слетать в Дели», – отметил респондент из Тюмени.