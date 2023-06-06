Россияне отказываются лететь в Грузию из-за цен на билеты

«Билеты из Москвы до Тбилиси на Georgian Airways стоят до 66 тысяч рублей туда-обратно. Если лететь нашими авиакомпаниями, то будет лишь на три тысячи рублей дешевле. Вообще за эти деньги можно в Таиланд слетать. Сумасшествие!», – приводит слова одного из опрошенных «АиФ».