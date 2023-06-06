С 3 июля из Калининграда в Челябинск пустят новый поезд

С 3 июля по 31 августа 2023 года из Калининграда в Челябинск и обратно будет ходить новый поезд. Об этом сообщает пресс-служба « РЖД ».

Состав №426/425 будет отправляться из эксклава по понедельникам в 09:27 (здесь и далее – время местное) и приезжать в Челябинск по четвергам, в 06:18. Назад — по четвергам в 23:00 с прибытием по воскресеньям, в 13:37.