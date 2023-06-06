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Крики летевшей в Лас-Вегас женщины разозлили стюардесс и завирусились в TikTok

Агрессивная женщина на рейсе из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас накричала на стюардесс и пассажиров и была выведена из самолета до вылета. Инцидент сняла на видео одна из попутчиц авиадебоширки, ролик завирусился в TikTok, на него обратило внимание издание Newsflare.

Крики летевшей в Лас-Вегас женщины разозлили стюардесс
© Лента.ру

На кадрах, заснятых Амандой Грэм (Amanda Grasham), видно, как женщина в красной куртке бродит по проходу и эмоционально интересуется у окружающих, почему ее просят покинуть самолет. По словам Грэм, которые приводит Newsflare, женщина в красном была «явно пьяна» и «вела себя агрессивно по отношению к персоналу».

На ролике слышно, как авиадебоширка кричит другим пассажирам: «Вы даже не можете сказать, что я сделала! Кого я обидела?» В ответ они просят разозлившуюся и устроившую истерику женщину успокоиться и занять свое место. В конце видео ее выводят из самолета трое полицейских. В итоге рейс из Калифорнии был задержан.

Ранее сообщалось, что летевший в Лондон самолет сменил курс из-за драки пассажира с бортпроводниками. Конфликт начался спустя три часа с момента взлета воздушного судна. Авиадебошир сцепился с несколькими членами экипажа, сбив с ног двух человек.

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