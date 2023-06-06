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Число непослушных авиапассажиров выросло на треть

В прошлом году число случаев, когда пассажиры самолетов не подчинялись требованиям экипажа, выросло на 37% по сравнению с 2021 годом. Такими данными поделились в Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Число непослушных авиапассажиров выросло на треть
© Tourdom.ru

Эксперты отметили, что сразу после отмены коронавирусных ограничений, в первую очередь обязательного ношения медицинской маски, количество нарушений, которые пассажиры совершали на борту лайнеров, резко пошло на убыль. Но затем, в 2022 году, уровень недисциплинированности авиапутешественников снова начал расти.

Среди наиболее распространенных нарушений в ИАТА назвали курение сигарет всех видов (обычных, электронных, вейпов), непристегнутые ремни безопасности, превышение нормы ручной клади, употребление в салоне самолета собственного алкоголя. Как следствие, увеличилось и число разного рода инцидентов во время полета.

Так, если в 2021-м один неприятный случай приходился на 835 рейсов, то в прошлом году – на 568. Отмечается, что чаще всего пассажиры вступали в перепалку с экипажем или друг с другом, много пили горячительного, не соблюдали элементарных требований бортпроводников.

«Случаи физического насилия остаются очень редкими, но их количество также увеличилось на 61% по сравнению с 2021 годом», – отметили в ИАТА, добавив, что в среднем один эпизод рукоприкладства со стороны пассажиров приходится на 17 200 полетов.

В России, как и во всем мире, инциденты на борту самолетов фиксируются нередко, а чуть ли не каждый месяц происходят случаи, которые получают широкую огласку. Так, в феврале этого года в Домодедово полуголый пассажир обматерил своих попутчиков и отправился гулять по летному полю. В апреле на рейсе Москва – Магадан пьяный мужчина разбил монитор и попытался покинуть лайнер прямо во время полета. А недавно буйного пассажира бизнес-класса пришлось сковывать пластиковыми наручниками и обездвиживать на рейсе Красноярск – Москва.

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