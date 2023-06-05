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Россиянам рассказали о способах добраться до Испании

Российским туристам предложили несколько способов добраться до популярных курортов Испании. Подборку с наиболее удобными вариантами опубликовал портал TourDom.

Россиянам рассказали о способах добраться до Испании
© Lenta.ru

Как сообщает издание, самые востребованные у россиян направления — Коста-Брава, Коста-Дорада и Коста-дель-Соль. Туда можно добраться с одной пересадкой. Согласно данным туроператора PAC Group, в Барселону, Мадрид и Валенсию чаще всего летят через Стамбул.

Кроме того, до столицы Испании также добираются через Абу-Даби авиакомпанией Etihad, а на курортный остров Майорка выполняет рейсы Air Serbia с пересадкой в Белграде. При этом перелет на Тенерифе возможен только с двумя пересадками — одна из них обычно в Стамбуле.

Помимо этого, представитель туроператора Click Voyage рассказал, что к Канарским островам интерес минимальный из-за сложной логистики.

«Долететь можно только с несколькими стыковками. Причем нет возможности зарегистрировать багаж до конечной точки в Москве», — пояснил туроператор.

28 февраля 2022 года Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Тогда взлетать или пролетать в небе над территорией Европейского союза запретили любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками или зарегистрированным в России.

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