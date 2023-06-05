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Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Грузию

Минимальная стоимость путевки в Грузию с прямым перелетом составляет 103 тысячи рублей на человека. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Туроператоры назвали стоимость первых путевок в Грузию
© unsplash.com

Продажу первых пакетных туров в Грузию открыл туристический оператор Space Travel. Наиболее бюджетный вариант обойдется россиянам в 103 тысячи рублей. В эту стоимость входит перелет туда и обратно, а также четырехдневная поездка по маршруту Тбилиси — Мцхета — Бодбе — Сигнахи — Тбилиси.

О снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию стало известно 10 мая. Первые прямые рейсы запускает компания "Азимут". Также был возобновлен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.

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Ранее в Грузии сообщили о подготовке к массовому наплыву российских туристов.

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