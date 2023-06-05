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Названы пять главных направлений для отдыха на День России

Эксперты назвали отечественным путешественникам пять главных направлений для отдыха на День России. Об этом сообщается на Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы пять главных направлений для отдыха на День России
© Lenta.ru

Так, во время длинных выходных с 10 по 12 июня отдыхающие в первую очередь устремятся на курорты Краснодарского края — в Сочи и Анапу. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а сразу за ним следуют Кавказские Минеральные Воды. Пятерку лидеров замыкают Северный Кавказ и Калининград.

Среди самых востребованных направлений также значатся Казань, Карелия, Байкал, Алтай и речные круизы. Чаще всего путешественники ищут экскурсионные туры на три-четыре дня, а пляжные туры — от семи дней и больше.

«Всплеска бронирований нет, продажи идут в штатном режиме, спрос на праздничные даты есть. Бронируются, как и в прошлом году, экскурсионные туры выходного дня», — поделилась мнением директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.

При этом туроператоры не исключают, что возможен всплеск бронирований в «последние минуты» перед длинными выходными. Клиенты будут ориентироваться на погоду и принимать решение ближе к дате поездки.

Ранее сообщалось, что свыше 50 процентов российских туристов готовы потратить на отдых внутри страны и за рубежом в 2023 году не более 80 тысяч рублей на человека. Отмечается, что 22 процента участников опроса собираются потратить на отдых от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

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