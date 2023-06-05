Авиакомпания "Победа" возобновила полеты из Москвы в Бодрум
Авиакомпания "Победа", входящая группу "Аэрофлот", возобновила полеты из Москвы в турецкий Бодрум. Об этом лоукостер сообщил в своем телеграм-канале.
Первый рейс был осуществлен 3 июня, загрузка была 100%. Полеты по данному маршруту будут выполняться три раза в неделю, а именно по вторникам, четвергам и субботам.
Отмечается, что с 1 сентября этого года самолеты будут летать в Бодрум каждый день.
3 июня сообщалось, что рейсы между РФ и Вьетнамом могут быть возобновлены в полном объеме в 2023 году. Диписточник уточнил, что стороны усиленно работают над этим вопросом.
Также известно, что авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы в таиландский Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока с 7 июля. Билеты уже поступили в продажу.
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