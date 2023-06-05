Туристы из Сибири провели ночь в аэропорту Антальи в ожидании самолета

Сибирские туристы провели минувшую ночь в аэропорту Антальи. Рейс Southwind 2S 2125 должен был вылететь в Новосибирск в воскресенье в 18:30, однако туристов ждали сразу несколько переносов. «Сначала назначили вылет на 23:20, затем сдвинули еще на 4 часа. Мы в аэропорту сидели с 20 часов. Нам сказали, что все из-за большой загрузки аэропорта», – рассказали туристы журналисту редакции TourDom.ru

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В итоге сибиряки отправились из Антальи в 4 утра понедельника. Судя по онлайн-табло, загрузка у воздушной гавани действительно была неслабой. Однако большинство задержанных бортов в этот вечер и ночь вылетали с переносом в пределах полутора часов, многие и вовсе – по расписанию. По информации наших источников, задержка самолета в Новосибирск была связана с поздним прибытием борта.