Туристы из Сибири провели ночь в аэропорту Антальи в ожидании самолета
Сибирские туристы провели минувшую ночь в аэропорту Антальи. Рейс Southwind 2S 2125 должен был вылететь в Новосибирск в воскресенье в 18:30, однако туристов ждали сразу несколько переносов. «Сначала назначили вылет на 23:20, затем сдвинули еще на 4 часа. Мы в аэропорту сидели с 20 часов. Нам сказали, что все из-за большой загрузки аэропорта», – рассказали туристы журналисту редакции TourDom.ru
В итоге сибиряки отправились из Антальи в 4 утра понедельника. Судя по онлайн-табло, загрузка у воздушной гавани действительно была неслабой. Однако большинство задержанных бортов в этот вечер и ночь вылетали с переносом в пределах полутора часов, многие и вовсе – по расписанию. По информации наших источников, задержка самолета в Новосибирск была связана с поздним прибытием борта.
Понедельник также для некоторых туристов в Анталье прошел не гладко. В особенности для пассажиров Red Wings. Рейс WZ7002 отправился в Сочи на 7 часов позже расписания. Уже более 5 часов ждут отправки борта WZ3044 в Минводы. На момент написания текста время вылета не обозначено. Также сегодня авиакомпания задержала на 3 часа рейсы в Москву и Беслан.