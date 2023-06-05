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Турпоток в Татарстан превысил миллион человек на месяц раньше, чем в 2022 году

За январь — апрель 2023 года Татарстан посетили 1 166 112 туристов. В прошлом году турпоток в республику преодолел отметку в 1 млн человек на один месяц позже — по итогам января — мая (1,4 млн путешественников), выяснило "Реальное время", изучив данные Росстата.

Турпоток в Татарстан превысил миллион человек раньше, чем в 2022 году
© Реальное время

По итогам первых четырех месяцев этого года Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, где количество туристов превысило миллион. На втором месте по посещаемости оказалась Нижегородская область — 674,2 тысячи туристов, на третьем — Башкирия (632,2 тысячи человек).

Всего за январь — апрель 2023 года 14 регионов Приволжского федерального округа посетили 4,6 млн путешественников. Наименьший турпоток пришелся на Мордовию — почти 79,5 тысячи человек.

Напомним, Татарстан за январь — март 2023 года посетили 859 тысяч человек. Турпоток в республику, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 14,4%.

По итогам прошлого года, как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, турпоток в республику составил 3,7 миллиона человек. По данным ведомства, 10,34% от всех туристов, посетивших регион, пришлось на жителей соседней Башкирии

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