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В Египте вводят новые налоги для туристов

В Египте повысили ряд налогов и сборов, касающихся иностранных туристов. В перечне есть duty free, сафари, дайвинг и вечеринки в отелях.

В Египте вводят новые налоги для туристов
© РИА "ФедералПресс"

Издание Al Ahram сообщило об одобрении нового 10-процентного налога на импортируемые предметы роскоши. Речь идет о спиртных напитках, шоколаде, фруктах, обжаренных кофейных зернах, креветках, копченом лососе и других продуктах. По словам экспертов, все это востребовано в отелях высшей ценовой категории, поэтому за удорожание предложат доплатить отдыхающим.

В магазинах duty free на товары стоимостью выше 5 долларов предложили ввести дополнительный 3-процентный налог, но не менее 1,5 доллара за единицу. Исключение сделано для представителей дипломатического корпуса.

Также сообщается о налогах на развлечения для отдыхающих. В списке – 5-процентный сбор от музыкальных и танцевальных вечеринок в отелях. От стоимости услуг по сафари и дайвингу, включая цены на сопутствующее снаряжение, организаторам придется заплатить налог в 10 процентов. За полеты на воздушном шаре – 15 процентов.

Al Ahram рассказало об увеличении выездного сбора до 100 египетских фунтов для граждан Египта. Фискальная нагрузка на иностранцев, посетивших провинции Красное Море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, останется неизменной на уровне 50 египетских фунтов (1 фунт – около 2,6 рубля), чтобы не повлиять на туризм.

Кроме того, сообщается об увеличении гербового сбора на страховые взносы до 11 процентов для наземного, речного, морского и воздушного транспорта, передает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.

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