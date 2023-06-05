Бортпроводники назвали неприемлемые поступки пассажиров

Стюардессы рассказали, какие поступки пассажиров раздражают их больше всего, об этом пишет DailyMail.

Бортпроводники выделили три самых неприятных способа пассажиров привлечь их внимание. Среди них один из самых раздражающих – нажатие кнопки вызова бортпроводника без экстренной необходимости.

Проблема в том, как утверждают стюардессы, что при виде сигнала вызова они готовятся к самому худшему сценарию, а зачастую оказывается, что человеку просто понадобился стакан пива, а не неотложная медицинская помощь, как могло показаться бортпроводнику. В таком случае правильным было бы просто подойти к персоналу. Их даже устроил бы щелчок пальцами для привлечения внимания, как признались сами члены экипажей в разговоре с изданием.

Помимо этого, нередко кнопку вызова нажимают маленькие дети, хотя было бы неплохо запретить им это делать или попросить персонал отключить кнопку, чтобы ребенок мог с ней играть, никого при этом не беспокоя.