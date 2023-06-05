$80.88-0.0987.10+0.52

Россияне составили большинство туристов в Монголии с начала года

Граждане РФ составили более половины от общего числа туристов, посетивших Монголию по состоянию на начало июня 2023 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и туризма страны.

Россияне составили большинство туристов в Монголии с начала года
© Unsplash.com

"Число иностранных туристов, посетивших нашу страну с 1 января по 4 июня текущего года, составило 216 668 человек. Из них около 52%, или 97 678, - граждане России. На втором месте Китай, откуда прибыли около 40 тыс. туристов", - говорится в сообщении туристического ведомства Монголии.

Представители монгольских турфирм объясняют разницу в численности российских и китайских путешественников тем, что для граждан КНР требуется виза на въезд в Монголию, тогда как для россиян с 2014 года действует безвизовый режим.

Если до пандемии монгольские туроператоры условно делили российских туристов на две группы, то с открытием границы Монголии в 2022 году появилась третья группа путешественников из РФ.

"Первая группа - это россияне, которые выбирают типичный отдых с посещением исторических достопримечательностей. Вторую группу составляют любители экстремального отдыха. Они любят ездить на своих машинах на рыбалку и охоту, совершать восхождения на горы. После пандемии все больше россиян выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири также любят летать из Улан-Батора в Турцию и Германию", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель одного из монгольских туроператоров Амарын Долгуун.

Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы "временем посещения Монголии". В этот период граждане 62 стран смогут без виз посетить Монголию. Только за 2023 год в Монголии планируют принять миллион туристов и увеличить доходы от туризма до $1,2 млрд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий