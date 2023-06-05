Россияне составили большинство туристов в Монголии с начала года

"Первая группа - это россияне, которые выбирают типичный отдых с посещением исторических достопримечательностей. Вторую группу составляют любители экстремального отдыха. Они любят ездить на своих машинах на рыбалку и охоту, совершать восхождения на горы. После пандемии все больше россиян выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири также любят летать из Улан-Батора в Турцию и Германию", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель одного из монгольских туроператоров Амарын Долгуун.