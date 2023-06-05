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Британца не пустили на самолет, потому что он оказался полным тезкой авиадебошира

Британца не пустили на борт самолета авиакомпании EasyJet из-за его имени, пишет LADBible.

Британца не пустили на самолет, потому что он оказался тезкой авиадебошира
© Газета.Ru

21-летний Киран Харрис рассказал, что планировал отдохнуть в Аликанте, Испания. Он купил билеты на самолет, забронировал гостиницу, но за несколько дней до начала отпуска ему на электронную почту пришло письмо, в котором говорилось, что «из-за деструктивного поведения во время прошлого полета» он внесен в черный список авиакомпании до 15 марта 2031 года.

«Я не мог зарегистрироваться на рейс, мне даже не было смысла ехать в аэропорт», — вспоминает Харрис.

Выяснилось, что британца перепутали с авиадебоширом, с которым он оказался полным тезкой и даже родился в один день. Харрис добавил, что год назад в его доме уже появились офицеры, перепутав его с хулиганом.

«Прошлым летом в доме моей семьи появилась полиция, хотели допросить меня. Это было довольно серьезно, но через пять или десять минут они поняли, что это был не я», — рассказал мужчина.

В EasyJet признали, что допустили ошибку, когда увидели паспорт Кирана и его фотографию.

«Как только Харрис связался с нами, мы решили этот вопрос. Мы понимаем его разочарование в этой ситуации, поэтому наша команда дополнительно свяжется с ним», — говорится в сообщении.

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