Эксперты рассказали, когда не стоит откидывать спинку кресла в самолете

Эксперты в области этикета перечислили случаи, при которых не стоит откидывать спинку кресла на борту самолета, их слова цитирует издание Dailymail.

Согласно рекомендациям специалистов, в первую очередь откидывать спинку сидения будет неуместно в том случае, если пассажир сзади взял еду или напитки – это может привести к тому, что все содержимое посуды окажется на коленях человека.

Не стоит этого делать и тогда, когда сзади расположился человек высокого роста, инвалид или маленький ребенок – это может привести к травмам. Помимо этого, нельзя откидывать кресло и в том случае, если пассажир сзади работает на компьютере – вы можете попросту повредить технику.

Также при любых обстоятельствах эксперты советуют поинтересоваться у сидящего сзади, можно ли откинуть спинку, прежде, чем сделать это.

Подводя итог, специалисты сошлись на мнении, что в целом производить какие-либо манипуляции со спинкой кресла допустимо только во время долгих ночных перелетов или если вы имеет е медицинские показания, например, проблемы со спиной.