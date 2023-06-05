Эксперты рассказали, когда не стоит откидывать спинку кресла в самолете
Эксперты в области этикета перечислили случаи, при которых не стоит откидывать спинку кресла на борту самолета, их слова цитирует издание Dailymail.
Согласно рекомендациям специалистов, в первую очередь откидывать спинку сидения будет неуместно в том случае, если пассажир сзади взял еду или напитки – это может привести к тому, что все содержимое посуды окажется на коленях человека.
Не стоит этого делать и тогда, когда сзади расположился человек высокого роста, инвалид или маленький ребенок – это может привести к травмам. Помимо этого, нельзя откидывать кресло и в том случае, если пассажир сзади работает на компьютере – вы можете попросту повредить технику.
Также при любых обстоятельствах эксперты советуют поинтересоваться у сидящего сзади, можно ли откинуть спинку, прежде, чем сделать это.
Подводя итог, специалисты сошлись на мнении, что в целом производить какие-либо манипуляции со спинкой кресла допустимо только во время долгих ночных перелетов или если вы имеет е медицинские показания, например, проблемы со спиной.
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