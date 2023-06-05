$80.88-0.0987.10+0.52

Эксперты рассказали, когда не стоит откидывать спинку кресла в самолете

Эксперты в области этикета перечислили случаи, при которых не стоит откидывать спинку кресла на борту самолета, их слова цитирует издание Dailymail.

Согласно рекомендациям специалистов, в первую очередь откидывать спинку сидения будет неуместно в том случае, если пассажир сзади взял еду или напитки – это может привести к тому, что все содержимое посуды окажется на коленях человека.

Не стоит этого делать и тогда, когда сзади расположился человек высокого роста, инвалид или маленький ребенок – это может привести к травмам. Помимо этого, нельзя откидывать кресло и в том случае, если пассажир сзади работает на компьютере – вы можете попросту повредить технику.

Почему не стоит откидывать спинку кресла даже после взлета

Также при любых обстоятельствах эксперты советуют поинтересоваться у сидящего сзади, можно ли откинуть спинку, прежде, чем сделать это.

Подводя итог, специалисты сошлись на мнении, что в целом производить какие-либо манипуляции со спинкой кресла допустимо только во время долгих ночных перелетов или если вы имеет е медицинские показания, например, проблемы со спиной.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как оформить спецпитание в самолете.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий