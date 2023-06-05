Жительница РФ раскритиковала туристический сервис Абхазии

18-летняя жительница России решила отдохнуть в Абхазии по совету мамы, отдыхавшей здесь в юности, пишет Глас.ру.

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Свой отзыв туристка оставила на портале irecommend.ru. На отдых она отправилась в столицу республики - Сухум. По прибытии ее разочаровала повсеместная разруха. Местное население объясняют это сильной коррупцией.

По мнению россиянки, в Абхазии турист оказывается полностью беззащитен. Так, ее переселили в другой номер лишь потому, что другие приезжие предложили большую сумму. При этом сам номер был очень скверным.

"Матрасы из которых торчат пружины, убитый ремонт, вид на пустырь", - отмечает туристка.

Туристка призналась, что ели они в основном "Доширак", поскольку не рисковали посещать местные кафе из-за сервиса и требований гигиены.