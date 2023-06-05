Туристка из РФ перечислила минусы и плюсы отдыха в Хургаде

Путешественница из РФ оставила отзыв об отпуске в египетском отеле для взрослых в Хургаде и указала на минусы, пишут "Тонкости туризма".

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Она остановилась в Хургаде в отеле 18+. За 9 ночей на себя и мужа с билетами она заплатила 189 000 рублей. Гостиница находится близко от аэропорта. Россиянке понравился внешний вид интерьер отеля с упором на восточные мотивы - он похож на дворец Сулеймана. На территории много зелени.

"Еда отличная, подача ресторанная, нет ощущения столовой ни на завтрак, ни на обед, а ужины это вообще отдельный вид удовольствия. Всегда тематические, с живой музыкой" - рассказала россиянка.