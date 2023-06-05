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Эксперты перечислили лучшие курорты России

Эксперты назвали альтернативы одному из главных курортов России – городу Сочи, об этом пишет РИА Новости.

По словам специалистов, несмотря на большую популярность курорта, Сочи станет не лучшим вариантом для отдыха с детьми по той причине, что большинство пляжей на побережье не песчаные, а галечные. Тем, для кого это является минусом, рекомендуют выбирать для отдыха Анапу.

Если вы предпочитаете активный отдых и увлекаетесь кайтсерфингом, подходящими направлениями станут Ейская коса или станица Благовещенская неподалеку от Анапы.

Помимо этого специалисты считают, что хорошей альтернативой Сочи может стать Красная Поляна или соседняя Абхазия, которая привлекает своими природными красотами и довольно демократичными ценами.

Перечислены города, где находятся отели с высшими оценками

Еще одно популярное направление, которое многие выбирают как альтернативу черноморским курортам – Каспийское море в Дагестане.

Ранее "Рамблер" рассказывал, когда выгоднее покупать билеты.

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