Член экипажа раскрыл часто задаваемые вопросы пассажиров самолета

Член экипажа авиакомпании Air New Zealand назвал самым часто задаваемым вопросом пассажиров самолета просьбу поделиться ручкой. Об этом бортпроводник рассказал в интервью изданию New Zealand Herald.

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По словам сотрудника перевозчика Логана Бакли (Logan Buckley), путешественники часто забывают взять с собой ручку в самолет и просят ее у бортпроводников.

«Иногда мы можем предоставить вам одну, но, конечно, часто ручек не хватает, поэтому в следующий раз, когда вы будете составлять список того, что нужно взять в полет, обязательно добавьте туда ручку», — посоветовал член экипажа.

Кроме того, Бакли заметил, что пассажиры постоянно интересуются тем, где они могут размять ноги, и раскрыл способ сделать это в полете.

«Если вам нужно прогуляться, не стесняйтесь пройтись по салону и подойти в камбуз, где сидят стюардессы, мы всегда рады поболтать с вами», — уточнил бортпроводник.