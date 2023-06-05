Российские туристы краснеют, когда видят надпись Pozor за границей
Однако это слово имеет другой смысл в странах Восточной Европы.
Российские путешественники краснеют, когда видят в других государствах слово Pozor. Однако эта надпись не принижает людей, а наоборот, привлекает внимание и предупреждает.
Как сообщает издание Sport24, в Восточной Европе каждый турист видит эту надпись в городе, как только выезжает из аэропорта на такси. Часто ее можно увидеть в Чехии, Хорватии, Польше, Словении и Словакии.
Отмечается, что надписи носят осведомительный или предупредительный характер, так как первоначальный смысл слова «позор» — призыв зреть, то есть смотреть и обратить внимание.