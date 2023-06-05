Россиянин разочаровался в отдыхе в дагестанском Дербенте среди мусора

Россиянин разочаровался в отдыхе на море в дагестанском Дербенте среди мусора
Путешественник заявил, что даже местные не купаются в своем море, так как оно загрязнено.
Россиянин, вернувшийся из путешествия по Дагестану, остался недоволен своим отдыхом. Турист поделился впечатлениями от посещения Дербента на портале «Тонкости туризма».
Путешественник отметил, что практически все местные водители игнорируют правила безопасной езды и двигаются с повышенной скоростью.
Также мужчине не понравилась вода в море у Дербента, так как власти плохо следят за чистотой пляжей.
«Море грязное, жирное и воняет. Отходы сбрасывают прямо в него. Местные тут не купаются, уезжают за город. Так что ехать в Дербент ради моря — бессмысленно, вы только разочаруетесь», — заключил путешественник.