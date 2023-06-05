Россиянин разочаровался в отдыхе в дагестанском Дербенте среди мусора

Путешественник заявил, что даже местные не купаются в своем море, так как оно загрязнено.

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Россиянин, вернувшийся из путешествия по Дагестану, остался недоволен своим отдыхом. Турист поделился впечатлениями от посещения Дербента на портале «Тонкости туризма».

Путешественник отметил, что практически все местные водители игнорируют правила безопасной езды и двигаются с повышенной скоростью.

Также мужчине не понравилась вода в море у Дербента, так как власти плохо следят за чистотой пляжей.