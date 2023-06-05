"Аэрофлот" запустил прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург, сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

© Unsplash

"376 пассажиров отправились из международного аэропорта Хабаровск на первом рейсе "Аэрофлота" в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Полеты из Хабаровска в Санкт-Петербург запланированы до трех раз в неделю. В июне рейсы будут осуществляться по вторникам, средам, пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно Boeing 777 с компоновкой салона 372 кресла в экономическом классе и 30 кресел в классе бизнес.