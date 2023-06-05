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«Зигальга» станет частью Большой Уральской тропы

Национальный парк «Зигальга» (Челябинская область) станет частью Большой Уральской тропы – волонтеры проекта приступят к маркировке его территории сразу после снятия запрета на посещение лесов в Катав-Ивановском муниципальном районе.

«Зигальга» станет частью Большой Уральской тропы
© Uralpress.Ru

Сейчас бело-оранжевые метки уже появились на примыкающем к «Зигальге» отрезке. Гуляя по Большой Уральской тропе, которая пройдет по территории южноуральского нацпарка, путешественники смогут насладиться красотой знаменитых горных тундр Поперечной и открывающимися с ее вершины восхитительными панорамами.

«В самом парке в этом сезоне продолжат совершенствовать туристическую инфраструктуру. Уже сейчас гости «Зигальги» могут разместиться как в комнате типа хостела, так и в двухэтажном доме со всеми удобствами», - рассказали в нацпарке.

Помимо этого, на просторной поляне на берегу Юрюзани планируется обустроить стоянку для туристов-сплавщиков - главное, чтобы река не продолжила мелеть: сейчас по причине засушливой погоды уровень воды в Юрюзани достиг почти критической отметки.

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