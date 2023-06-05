«Зигальга» станет частью Большой Уральской тропы

«В самом парке в этом сезоне продолжат совершенствовать туристическую инфраструктуру. Уже сейчас гости «Зигальги» могут разместиться как в комнате типа хостела, так и в двухэтажном доме со всеми удобствами», - рассказали в нацпарке.