S7 Airlines начала выполнять рейсы из Новосибирска во Владикавказ

Самолеты S7 Airlines начали летать по маршруту Новосибирск-Владикавказ. Первый рейс был выполнен 4 июня. В авиакомпании подтвердили, что рейсы будут выполнять дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям.

Длительность перелета из Новосибирска во Владикавказ составляет 4 часа 15 минут. Согласно данным официального сайта авиакомпании цена билета в одну сторону составляет в среднем 20 тысяч рублей. Участники туристического рынка считают, что спрос на билеты будет достаточно высоким. После того как большинство зарубежных направлений стали недоступными, турпоток в регионы Кавказа растет.